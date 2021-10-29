Рынок полупроводников ускорит среднегодовые темпы роста с 4% до 7,5% в ближайшие 10 лет - Sber CIB

Рынок полупроводников ускорит среднегодовые темпы роста с 4% до 7,5% в ближайшие 10 лет, полагают аналитики Sber CIB.

Аналитики SberCIB проанализировали индустрию полупроводниковых приборов, одного из главных бенефициаров цифровизации бизнес-процесcов и повседневной жизни, и отмечают, что в ближайшее десятилетие рынок полупроводников ускорит среднегодовые темпы роста с 4% до 7,5%. Если последние 20 лет основной рост спроса на полупроводники обеспечивал рынок смартфонов, то сейчас главные драйверы долгосрочного роста - автомобильная промышленность и дата-центры.

По их мнению, в более краткосрочной перспективе поддержку отрасли окажет повсеместный переход к стандарту 5G и связанный с этим спрос со стороны производителей смартфонов и телекоммуникационного оборудования.

Среди перспективных компаний сектора, акции которых имеют листинг на Мосбирже, аналитики Sber CIB выделяют Microchip (на Мосбирже доступна с 1 ноября), Micron Technology и Qualcomm Inc., а в смежных секторах - TSMC и Lam Research.

Отдельно аналитики выделяют лидера полупроводниковой индустрии Nvidia, по акциям которой они занимают нейтральную позицию до получения одобрения на поглощение компании Arm от регуляторов и информации о финансовых показателях объединённой компании.

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