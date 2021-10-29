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29 октября 2021 года 18:38
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Zendesk с целью $136,3
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Zendesk Inc. с целевой ценой $136,3, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Степаняна. "Zendesk Inc. продвигает платформу с функциями клиентской поддержки (service cloud) и облачного CRM-решения. Пользователям платформы предоставляется возможность аккумулировать в единой базе обращения клиентов из различных источников (встроенный чат компании, электронная почта, соцсети, веб-сайт, телефонные сообщения). Несмотря на сравнительно небольшой масштаб бизнеса, компания активно усиливает присутствие за рубежом. В США Zendesk генерирует 52,4% выручки, в остальных регионах присутствия - 47,6%.Мы обновляем ранее закрывшуюся по стоп-приказу идею по акциям Zendesk", - отмечает эксперт "Фридом Финанс". По мнению Степаняна, инвестиционный тезис по-прежнему заключается в том, что в сегменте производителей программного обеспечения бумага Zendesk одна из немногих, торгующихся существенно ниже локальных пиков (-22%) при сохранении сильных отраслевых позиций и потенциала роста. "Выручка Zendesk за второй квартал увеличилась на 29% (на 0,7% ниже ожиданий рынка), - напоминает аналитик. - При этом прогноз роста продаж по итогам 2021г был повышен с 26% до 27,3-28,1%. В целом спрос на решения Zendesk оставался сильным: продажи net expansion rate увеличились на 6% кв/кв, до 20%. Сумма обязательств к исполнению выросла на 58% после 49% с января по март". Эксперт полагает, что аргументом в пользу покупки акций Zendesk выступает положительный отраслевой тренд. По оценкам Salesforce, сервисный рынок до 2025г будет расти в среднем на 12%. Zendesk расширила долю крупных клиентов до 35% от общего числа, что будет оказывать положительный эффект на маржинальность операций. "Считаем интересной идеей покупку акции Zendesk от текущих уровней в преддверии публикации квартального отчета (28.10.2021 после закрытия рынка) . Дополнительным поводом для инвестирования в эту бумагу видим тот факт, что оценочные мультипликаторы EV/S и P/CF находятся около уровней 2018-2019гг. Целевая цена - $136,3, рекомендация - "покупать", - резюмирует Степанян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ZENDESK-АКЦИЯ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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