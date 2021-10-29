"Финам" рекомендует покупать акции Chevron с целью $122,6

"Финам" рекомендует покупать акции Chevron Corp. с целевой ценой $122,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 8,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Второй по величине американский нефтегазовый мейджор Chevron представил отчетность за III квартал. Выручка компании выросла на 82,9% г/г до $ 44,7 млрд, EBITDA - в 3 раза до $ 12,5 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию увеличилась в 16 раз до $ 2,96.

"Также радует инвесторов сильное значение свободного потока в $ 6,7 млрд, что соответствует годовому росту в 3,7 раза и является рекордным значением в истории компании", - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - Это позволило Chevron снизить чистый долг на 11,7% в квартальном выражении, а также увеличить объем байбэка на четвертый квартал до $ 750 млн против $ 625 млн в третьем квартале. Не исключено, что дальше объем обратного выкупа продолжит увеличиваться. При этом отметим, что частично высокий FCF связан со скромной инвестиционной программой. Chevron, как и многие западные нефтегазовые мейджоры, вынужден аккуратно относиться к проектам в сфере разведки и добычи, чтобы избежать давления со стороны климатической повестки".

Основными драйверами роста финансовых результатов, по мнению эксперта, стало увеличение средней цены реализации нефти на 78,0% в годовом и на 6,6% в квартальном выражении. Сегмент нефтепереработки продолжает восстанавливаться в контексте маржинальности - прибыль данного сегмента в США выросла на 40% кв/кв преимущественно за счет более высокой маржи. Кауфман подчеркивает, что годовой динамике также помогло приобретение компании Noble Energy, отразившиеся как на финансовых, так и на операционных результатах. При этом небольшим сдерживающим фактором стало влияние урагана Ида, который снизил добычу примерно на 50 тыс. б/с.

На взгляд стратега "Финама", отчетность Chevron выглядит умеренно позитивно. Компания пользуется высокими ценами на энергоносители, постепенно снижая долг и наращивая выплаты акционерам. При этом выручка и прибыль на акцию оказались выше ожиданий консенсуса, что также добавляет позитива.

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