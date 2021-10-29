"Атон" поднял оценку ADS VEON до $2,7, подтвердив рейтинг "выше рынка"

"Атон" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON до $2,7 за штуку на фоне улучшения финансовых показателей эмитента, сообщается в обзоре банка.

Рейтинг "выше рынка" для этих бумаг был подтвержден.

Потенциал возможного роста котировок бумаг от текущих уровней составляет 28%, говорится в аналитическом материале.

Также аналитик "Атона" Виктор Дима отмечает возможность возобновления выплаты дивидендов в 2022 году с предполагаемой дивидендной доходностью 6,5-8%, что может стать мощным драйвером роста стоимости бумаг VEON.

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