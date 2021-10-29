Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги Deutsche Telekom и Richemont, а также зафиксировав прибыль в акциях Trip.com и CK Hutchinson, сообщается в материале инвестиционной платформы.

Новый состав топ-10 глобальных акций: TotalEnergies, Amadeus IT Group, Deutsche Telekom, Allianz, Сellnex Telecom, Richemont, Novartis, Inditex, Hugo Boss, Nordea Bank.

"Мы снижаем экспозицию на развивающиеся рынки в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации и сохраняющихся регуляторных рисков в Китае. Исключаем из подборки акции Trip.com в связи с возможным введением жестких карантинных ограничений в Китае. Также исключаем акции CK Hutchinson на фоне задержки с принятием решения о выплате повышенных дивидендов по итогам продажи телекоммуникационных вышек в Европе", - пишут эксперты. - Добавляем в топ-список бумаги крупнейшего в Германии телекоммуникационного холдинга Deutsche Telekom, от которого ожидаем сильные квартальные результаты. А также включаем акции Richemont, одного из лидеров в сегменте товаров роскоши, так как видим потенциал роста на фоне сильного спроса в Азии и недооценки основного бизнеса компании".

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