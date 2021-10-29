"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Merck

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют рекомендацию "покупать" и рейтинг "на уровне рынка" для акций Merck & Co. с прогнозной ценой на уровне $93 за штуку на фоне позитивной оценки отчета эмитента за третий квартал 2021 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты Merck за третий квартал 2021 года существенно превзошли прогнозы инвесторов. Прибыль на акцию составила $1,8, превысив консенсус на 25,9%. Выдающиеся коммерческие результаты подкрепляются тем, что компания в скором времени выведет на рынок новый препарат с высокими перспективами", - отмечает эксперт Илья Зубков.

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