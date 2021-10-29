BCS Express сохраняет рекомендацию "держать" для акций Coca-Cola

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "держать" для акций Coca-Cola Co. с прогнозной ценой на уровне $59 за штуку сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем финансовые результаты за третий квартал 2021 года. В условиях сохранения карантинных ограничений и проблем с логистикой, компания смогла восстановить выручку до пандемийного уровня. На текущий момент акции компании торгуются на уровне средних значений рыночных мультипликаторов EV/EBITDA 20х", - отмечают эксперты.

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