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29 октября 2021 года 15:00
"Финам" повысил рекомендацию для акций Boeing с "держать" до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для акций Boeing Co. с "держать" до "покупать", подтвердив целевую цену $250 за штуку на конец 2022г, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик Наталия Пырьева полагает, что после коррекции на 34% от максимумов марта акции Boeing к настоящему моменту восстановили потенциал роста. Эксперт инвесткомпании выделяет ряд факторов, способствующих росту акций Boeing: - Стабильный портфель заказов в оборонном сегменте оценивается в $58 млрд, из которых 33% приходятся на заказчиков за пределами США. - Boeing делает успехи в глобальном возвращении в эксплуатацию 737 MAX. С того момента, как FAA разрешило возобновление эксплуатации 737 MAX в ноябре 2020г, компания Boeing поставила более 195 самолетов данной серии, а авиакомпании вернули в эксплуатацию более 200 ранее заземленных самолетов. - Основной фактор роста акций Boeing в среднесрочной перспективе - восстановление глобального международного авиасообщения. В том числе возобновление межатлантических перевозок между США и 33 странами с ноября будет способствовать росту заказов на гражданские самолеты. Благодаря улучшению рыночной конъюнктуры по итогам 3К21 поставки коммерческих самолетов увеличились на 204% г/г, до 85 единиц, включая 62 самолета 737 MAX, указывает Пырьева. - В 3К21 Boeing продолжил улучшать финансовые результаты на фоне роста спроса на гражданские самолеты. Выручка компании в отчетном периоде возросла на 8% г/г, до $15,28 млрд, при этом выручка подразделения Commercial Airplane увеличилась на 24% г/г, до $4,46 млрд. Чистый убыток в 3К 2021 сократился с $ 466 млн, или $ 0,79 на акцию годом ранее, до $132 млн, или $0,19 на акцию. - Консенсусный прогноз Reuters предполагает возврат к чистой прибыли на уровне ~$4,8 млрд в 2022г против убытка $123,9 млн за 2021г и убытка $11,9 млрд за 2020г. "Ключевыми рисками для Boeing мы видим ухудшение глобальной эпидемиологической обстановки, увеличение расходов на устранение недочетов, выявленных ранее FAA при сборке 787 Dreamliner, замедление темпов производства и (или) поставок 737 MAX, а также снижение оборонных и государственных заказов, которые могут быть сокращены из-за дефицита бюджета США", - отмечает эксперт "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-BOEING-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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