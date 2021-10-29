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29 октября 2021 года 14:42
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4560-4610п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4560-4610 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 не удалось преодолеть отметку 4600 пунктов с первого раза. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях "быков", а RSI находится вблизи зоны перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала и может повторить попытку пробить вверх уровень 4600. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней на отметке 4450 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании. Они отмечают, что в пятницу ведущие мировые индексы демонстрируют смешанную динамику. Также эксперты обращают внимание на то, что Палата представителей накануне отложила принятие "двухпартийного" проекта инфраструктурных реформ объемом $550 млрд, так как спикер Нэнси Пелоси не смогла привлечь на свою сторону достаточное количество либеральных демократов для проведения голосования. Прогрессивные демократы продолжают настаивать на пересмотре законопроекта о социальных расходах в размере $1,75 трлн. Тем не менее демократы проголосовали за продление истекающего 31 октябре финансирования программ строительства автомагистралей и транспорта до 3 декабря, чтобы предотвратить увольнение тысяч рабочих и приостановку проектов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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