"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Магнита

"Велес Капитал" позитивно оценивает финансовые результаты "Магнита" за 3К21 и подтверждает рекомендацию "покупать" для акций компании, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Магнит" представил сильные финансовые результаты за 3К21г, - отмечает аналитик Артем Михайлин. - Компании удалось заметно превзойти наш прогноз и ожидания рынка. Рост сопоставимых продаж оказался рекордным и опередил даже результаты периода ажиотажного спроса в прошлом году. Работа ритейлера над рентабельностью позволила полностью компенсировать негативные эффекты, связанные с консолидацией менее маржинального бизнеса Дикси. Руководство "Магнита" полагает, что показатель рентабельности EBITDA в 3К говорит о потенциале дальнейшего увеличения маржи в будущих периодах. Наша рекомендация для акций "Магнита" остается "покупать", а целевая цена находится на пересмотре".

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