"Финам" повысил рекомендацию для бумаг Fix Price до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для бумаг Fix Price с "держать" до "покупать", подтвердив целевую цену на уровне 763,4 руб. за штуку на апрель 2022г, что предполагает потенциал роста 24,8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Повышение рекомендации связано со значительным падением GDR компании с момента IPO, хотя фундаментально, на взгляд аналитика Сергея Кауфмана, ухудшения показателей и перспектив бизнеса не произошло.

Эксперт отмечает, что с момента IPO ГДР Fix Price снизились почти на 16%, что связано с общей слабостью сектора, давлением инфляции на бизнес и продажей акций со стороны Marathon Group. При этом результаты за III квартал показали, что компания способна сохранять высокие темпы роста и сильные показатели маржинальности даже в условиях непростой макроэкономической ситуации.

"Мы полагаем, что в ближайшие годы бизнес Fix Price продолжит уверенно расширяться, что делает ее акции привлекательными для покупок, - пишет Кауфман. - Ключевой драйвер роста Fix Price - увеличение рынка магазинов фиксированных цен в России. По прогнозу Oliver Wyman, объем данного рынка к 2027г в РФ вырастет в 3,1 раза относительно уровня 2020г. При этом Fix Price продолжит быть практически монополистом в данном сегменте. Это позволяет Fix Price планировать открытие 750-800 магазинов в ближайшие годы и увеличивать выручку и EBITDA на 25-30% ежегодно".

На взгляд аналитика, сильная сторона Fix Price - высокая маржинальность. Даже в условиях растущей инфляции рентабельность по EBITDA у ретейлера осталась на уровне 19% - почти в полтора раза больше, чем у традиционных ретейлеров.

"Fix Price имеет неплохую для растущей компании дивидендную доходность, - также указывает Кауфман. - Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов, однако последние годы компания выплачивала более 100% прибыли. По итогам 2021г в базовом сценарии мы ожидаем выплаты 35,8 руб. дивидендов на акцию, что соответствует доходности 5,9%".

Fix Price в III квартале продолжила демонстрировать уверенный рост финансовых показателей, напоминает эксперт. Выручка ретейлера выросла на 17,8% г/г, до 57,9 млрд руб., EBITDA - на 17,1%, до 11,0 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 84,2%, до 5,1 млрд руб.

Стратег "Финама" считает, что ключевыми рисками для Fix Price являются конкуренция со стороны дискаунтеров и слабое развитие онлайн-направления. Также последние кварталы на бизнес Fix Price негативное влияние оказывает растущая инфляция, но пока менеджменту удаётся ограничивать данный эффект.

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