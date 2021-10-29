Рубль будет торговаться в диапазонах 70,5-71 руб./$1 и 81-82 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль будет торговаться, вероятно, в диапазонах 70,5-71 руб./$1 и 81-82 руб./EUR1 на следующей неделе, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

Эксперт напоминает, что на этой неделе доллар зафиксировал рекорд - опустился ниже 70 руб./$1, евро повторил динамику курса доллара. Причиной стал рост рубля ко всем мировым валютам на фоне растущих цен на нефть.

"Громких новостей эта неделя не принесла, следующая неделя объявлена в стране периодом отдыха, при этом биржи будут работать, соответственно, курсы валют будут отражать динамику цен на энергоносители. Вероятно, произойдет некоторое ослабление рубля, без серьезных заявлений, либо очередного энергетического кризиса оно будет незначительным. Московская биржа сообщила о новом рекорде - число физических лиц с брокерскими счетами достигло 15 млн человек, что показывает растущий интерес к рынку - многие воспользовались моментом, в условиях повышения ставки прийти на рынок в благоприятное время", - отмечает Зотов.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% - такой шаг оказался для рынка достаточно неожиданным, считает эксперт, и вызвал существенное снижение цен на рынке ОФЗ. Сейчас доходности "длинных" бумаг находятся на уровне 8,1% годовых, двухлетних - на уровне в 8,3%.

Такая динамика, по мнению стратега банка, говорит о том, что рынок не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, на что также намекает риторика главы ЦБ. Это значит, что в уходящем году нас может ждать еще одно повышение ключевой ставки. Ее снижение, вероятнее всего, начнется после II квартала 2022г, вместе со снижением уровня инфляции в стране, полагает Зотов.

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