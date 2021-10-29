Акции General Motors привлекательны для долгосрочных покупок - "Фридом Финанс"

Акции General Motors в текущий момент привлекательны для покупок, особенно на долгосрочную перспективу, прогнозная цена - $74 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"27 октября американский автопроизводитель General Motors отчитался за третий квартал 2021 года. Результаты оказались хуже ожиданий в сравнении с прошлым годом на фоне дефицитов, отзыва электромобилей и роста капитальных вложений. Однако в долгосрочной перспективе компания сохраняет все шансы побороться за некоторые сегменты, связанные с электромобилями. Подразделение Cruise, занимающееся автомобилями с автопилотом, наращивает объем продаж на 80% до 47 млн. Пока это совсем небольшая доля в общем объеме выручки General Motors, но компания прогнозирует, что к 2030 году данный сегмент может приносить около $50 млрд выручки", - отмечают аналитики.

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