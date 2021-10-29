ПСБ рекомендует покупать акции "Энел Россия" с целью 0,97 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Энел Россия" с целевой ценой 0,97 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО за 9 месяцев 2021г снизилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,45 млрд руб., сообщила компания. EBITDA упала на 23%, до 5,61 млрд руб. Рост выручки за отчетный период составил 10%, до 35,15 млрд руб. Снижение прибыли компании обусловлено в основном опережающим ростом расходов на топливо относительно выручки. Тем не менее, компания привлекательна с точки зрения ожидаемой дивидендной доходности, которая складывается на уровне 9,8%. Рекомендуем "покупать" акции "Энел Россия" с целевой ценой 0,97 руб.", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.