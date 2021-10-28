Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 29 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- ВВП Германии в III кв 2021г (11:00 МСК);

- индекс потребительских цен еврозоны в октябре (12:00 МСК);

- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в сентябре (15:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Чикаго в октябре (16:45 МСК);

- индекс потребительского доверия Университета Мичиган в октябре (17:00 МСК);

- операционные результаты "ТГК-1" за III кв 2021г;

- финансовые результаты "Московской биржи" за III кв 2021г;

- квартальные результаты Daimler, Eni, Glencore, Swiss Re.

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