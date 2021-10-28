"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Merck

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Merck & Co. с целевой ценой $90,50 за штуку на апрель 2022г, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Американский фармацевтический гигант Merck отчитался за III квартал 2021г. По итогам квартала компания зафиксировала рост выручки на 20% г/г до отметки $13,15 млрд, что выше ожиданий аналитиков "Финама" на $830 млн. В частности, продажи вакцины Gardasil подскочили на 68% г/г и достигли $1,99 млрд, продажи препарата Keytruda возросли на 22% г/г до $4,5 млрд, а выручка ветеринарного подразделения увеличилась на 16% г/г до $1,4 млрд.

"Скорректированная чистая прибыль Merck возросла на 27% до $4,44 млрд, при этом в расчете на акцию составила $1,75 и на 20 центов превысила наши ожидания", - указывает аналитик Зарина Саидова.

По мнению эксперта, благоприятной динамике финансовых показателей поспособствовали сильные продажи блокбастера Keytruda и постепенное восстановление спроса на нековидные вакцины в силу возобновления ранее отложенных плановых медицинских процедур населением.

"Акции Merck находятся в нашем аналитическом покрытии с рекомендацией "Покупать" и целевой ценой $90,50 на апрель 2022г. После рассмотрения квартальной отчетности мы считаем целесообразным сохранить текущую рекомендацию и целевую цену без изменения, потенциал роста от последней цены закрытия составляет 11%", - отмечает Саидова.

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