"Велес Капитал" рекомендует держать бумаги Evraz с целью 503 пенса

"Велес Капитал" нейтрально оценивает операционные результаты Evraz за III квартал 2021г и рекомендует держать бумаги компании с целевой ценой 503 пенса за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Evraz представил нейтральные операционные результаты за III квартал 2021г. Временные транспортные проблемы вызвали спад продаж в III квартале, однако в IV квартале ситуация должна нормализоваться. Мы отмечаем, что Evraz рискует уступить II место по выплавке стали "ММК", особенно после запуска турецкого завода последним: на данный момент разрыв составляет 1,5 млн т в годовом выражении (12 млн т у "ММК" против 13,5 млн т у Evraz). Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги Evraz и подтверждаем рекомендацию "Держать" с целевой ценой 503 пенса", - пишет аналитик Василий Данилов.

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