Возможен подъем ставки ЦБР на 50 б.п. в декабре 2021г - Райффайзенбанк

Возможен подъем ключевой ставки ЦБ РФ еще на 50 б.п. по итогам заседания в декабре текущего года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Банк России сохраняет прогноз по инфляции в 4-4,5% г./г., что, на наш взгляд, достаточно оптимистично, так как предполагает месячные темпы почти в 2,5 раза меньшие, чем текущие, а для такого замедления роста цен может понадобиться время, в том числе, учитывая сохраняющиеся в мире последствия пандемии: перебои в поставках и дефицит ряда товаров и комплектующих. С другой стороны, за снижение инфляции будут "голосовать" нормализация фискальной политики и действия ЦБ по охлаждению потребительского спроса (ужесточение денежно-кредитной политики, макропруденциальные меры). В частности, мы полагаем, что шаг в 75 б.п., сделанный на октябрьском заседании, не станет последним в этом году, и регулятор может поднять ставку в декабре на 50 б.п. на фоне все еще близкой к 8% инфляции, - пишут аналитики банка. - Учитывая текущую ценовую динамику, мы пересмотрели прогнозную траекторию по инфляции: по окончании этого года, по нашим оценкам, она будет вблизи отметки 7,8%, а к концу 2022 года замедлится лишь до 5% г./г."

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