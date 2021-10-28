"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR VK с прогнозной ценой 2646 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR VK (ранее Mail.ru Group) с прогнозной ценой на уровне 2646 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"VK представила финансовые результаты за третий квартал 2021 года. Выручка оказалась примерно на уровне прогнозов, а рентабельность EBITDA опередила наши оценки. Высокая база прошлого года и отсутствие новых запусков оказывают значительное давление на доходы игрового сегмента, в связи с чем компания приняла решение снизить прогноз роста выручки в этом году с 127-130 млрд руб. до 124-127 млрд руб. Рентабельность EBITDA холдинга при этом должна улучшиться относительно прошлого года, - отмечает аналитик инвесткомпании Артем Михайлин. - По итогам третьего квартала позитивным сюрпризом для нас стало резкое улучшение маржинальности в сегменте коммуникаций и социальных сетей, где рентабельность EBITDA составила 49,1% против 41,3% в прошлом квартале и 46,1% годом ранее. Рентабельность также улучшилась и у неконсолидированных активов. Убыток на уровне EBITDA в СП О2О снизился в процентах от оборота с 25% до 16%. Наша рекомендация для GDR холдинга - "покупать" с целевой ценой 2646 рублей за бумагу".

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