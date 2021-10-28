Явных поводов для роста цены акций Coca-Cola в ближайшее время нет - "Инвестиционный банк Синара"

Явных поводов для роста котировок акций Coca-Cola Co. в ближайшей перспективе нет, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Пандемия оказывает сильное давление на бизнес компании Coca-Cola, вместе с тем мы считаем, что компания восстановит продажи до уровня 2019 года (до начала пандемии) уже в текущем году. Стратегия по оптимизации производственного портфеля и консолидации активов по всему миру будет способствовать росту прибыли, однако мы считаем, что этот фактор уже заложен в оценку акций. Нейтрально смотрим на котировки бумаг и не видим явных триггеров роста в ближайшей перспективе; считаем оценку P/E 2022 года на уровне 22,4 справедливой", - пишет эксперт.

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