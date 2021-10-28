Акции НОВАТЭКа интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции "НОВАТЭКа" представляют интерес для долгосрочных портфельных инвестиций, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"НОВАТЭК" показал сильные финансовые результаты по МСФО в третьем квартале 2021 года за счет роста мировых цен на углеводороды, а также эффекта низкой базы прошлого года. Полагаем, что результаты за четвертый квартал будут также неплохими при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры, - отмечают эксперты ПСБ. - Фундаментально "НОВАТЭК" выглядит недооцененным, и мы считаем его интересным для инвестиций на долгосрочный период. Компания все еще является впечатляющей историей роста, обладает одними из самых низких себестоимостей в мире по добыче и сжижению газа, а также работает с опережением по запуску серийных СПГ-проектов, сохраняя амбициозные планы в ближайшие 9 лет встать на один уровень с Катаром по объему производства СПГ. Наш целевой уровень - 2290 руб./акцию".

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