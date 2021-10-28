BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Teradyne

Аналитики BCS Express сохраняют прогнозную цену акций Teradyne Inc. на уровне $143 за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Teradyne отчиталась за 3К21 лучше ожиданий на рынке. Выручка в $951 млн превысила консенсус-прогноз на $18,1 млн. Чистая прибыль на акцию по GAAP в $1,41 оказалась выше ожиданий на $0,08. Прогноз менеджмента на 4К21 по выручке составляет $820-900 млн по сравнению с консенсусом в $836 млн. Мы оцениваем отчетность компании позитивно. Динамика котировок акций Teradyne в последние месяцы выглядела хуже динамики сектора (минус 5% с начала года относительно +20% индекса полупроводниковых акций SOX). На наш взгляд, индустрия оборудования для производства полупроводников выглядит одной из наиболее привлекательных в секторе, а Teradyne предоставляет оборудование для тестирования готовых чипов и кремниевых пластин. Мы сохраняем оценку в $143 за бумагу и рекомендацию "покупать", - указывают эксперты инвесткомпании.

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