Дивдоходность акций ВТБ за 2021 год может составить 10,5% - ПСБ

Дивидендная доходность обыкновенных акций банка ВТБ по итогам 2021 года может составить 10,5%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы в целом оцениваем результаты ВТБ за третий квартал и 9 месяцев 2021 года по МСФО нейтрально, так как они соответствуют консенсус-прогнозу. 5-кратный рост прибыли по сравнению с третьим кварталом 2020 года достигнут на фоне восстановления деловой активности в стране и низкой базы прошлого года, когда банк формировал резервы из-за коронавируса. В четвертом квартале ожидаем, что ВТБ сохранит позитивную динамику финансовых результатов за счет улучшение финансового состояния корпоративных клиентов и опережающего роста розничного бизнеса, - пишут эксперты. - Мы отмечаем, что прогноз по прибыли на 2021 год повышен менеджментом, ожидается превышение 300 млрд руб. В этом случае при сохранении банком приверженности выплачивать 50% от прибыли на дивиденды акционеры могут рассчитывать на 0,0058 руб. на обыкновенную акцию, доходность - 10,5%".

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