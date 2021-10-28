"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Teva

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную цену акций Teva Pharmaceutical Industries Ltd. на уровне $10 за штуку и рекомендацию "держать" с рейтингом "на уровне рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчет Teva за третий квартал 2021 года оказался хуже ожиданий инвесторов и оценивается нами нейтрально. Компания не проявляет признаков возобновления устойчивого роста доходов", - отмечает эксперт Илья Зубков.

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