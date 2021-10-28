"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Башнефти с целью 1350 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целью 1350 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,7%, стоп-приказ: 1090 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания в наибольшей степени пострадала от сокращения объемов добычи нефти странами-участницами ОПЕК+, однако смягчение сделки позволит ей превзойти финансовые показатели доковидного периода уже к 2023 году. Благодаря рекордным ценам на нефть "Башнефть" продемонстрировала во II квартале 2021 года внушительные финансовые результаты: выручка компании в годовом выражении выросла на 74% (до 199,6 млрд рублей), а чистая прибыль стала положительной и достигла 19,5 млрд рублей. На фоне сильной отчетности компания может увеличить дивиденды: по прогнозам, по итогам года нефтяник выплатит дивиденд в размере 98 рублей на бумагу, что соответствует доходности 8,9% на привилегированные акции. Одним из драйверов роста также может послужить выкуп акций эмитента материнской компанией "Роснефть", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 1350 рублей. При покупке на 20% и выставлении стоп-заявки на уровне 1090 рублей риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме".

"Башнефть" - российская вертикально интегрированная нефтяная компания, которая с 2016 года входит в "Роснефть".

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