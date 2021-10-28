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28 октября 2021 года 14:40
Ключевая ставка ЦБ РФ составит к концу года 8% и продолжит расти в начале 2022г - "Инвестиционный банк Синара"
Ключевая ставка ЦБ РФ составит к концу текущего года 8% годовых и продолжит движение вверх в начале 2022г при сохраняющемся сильном инфляционном давлении, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". Аналитик банка Сергей Коныгин указывает, что за период 19-25 октября инфляция вторую неделю подряд составила около 0,3%. С начала месяца цены выросли на 0,91%, а за последние 12 месяцев - на 8,0%. Структура роста цен указывает на его широкомасштабный характер. Непрерывно дорожают как продукты питания, так и непродовольственные товары. "Всего за октябрь инфляция достигнет, скорее всего, 1%, и в конце месяца годовой уровень останется вблизи 8,0%, - прогнозирует эксперт. - Если учесть широкомасштабный характер инфляционного давления и достигшие в октябре 5-летнего максимума инфляционные ожидания, признаки замедления роста цен на ближайшие недели не просматриваются. По мнению Банка России, высокие инфляционные ожидания указывают на долгосрочный характер повышенной инфляции. Регулятор опасается, что усиление инфляционных ожиданий ставит под сомнение эффективность проводимой им политики". Следовательно, ЦБ РФ необходимо прибегнуть в ответ к более действенным мерам, еще сильнее повысить ставку, чтобы в сложившихся условиях вернуть инфляцию к целевому значению, полагает Коныгин. По расчетам ЦБ, до конца года уровень инфляции останется ближе к верхней границе диапазона 7,4-7,9%. "С учетом вышесказанного Банк России продолжит политику активного ужесточения монетарных условий. Мы полагаем, что к концу года ключевая ставка достигнет 8% и продолжит движение вверх в начале 2022г при сохраняющемся сильном инфляционном давлении", - резюмирует стратег банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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