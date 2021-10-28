"Финам" рекомендует покупать акции Bristol-Myers с прогнозной ценой $79,94

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Bristol-Myers Squibb Co. с прогнозной ценой $79,94 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Американская биофармацевтическая компания Bristol Myers Squibb опубликовала финансовую отчетность за III квартал. По итогам квартала выручка выросла на 10,2% г/г и составила $11,62 млрд, превысив наши ожидания на $100 млн. Чистая прибыль компании составила $1,50 млрд, снизившись на 26,7% г/г, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила $2,00 и на 8 центов превзошла наши прогнозы", - пишет аналитик Зарина Саидова.

"Компания уточнила свой прогноз по скорректированной прибыли на акцию с диапазона $7,35 - 7,55 до $7,40 - 7,55. Акции Bristol Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку с целевой ценой $79,94 и потенциалом роста 41,5% от текущих отметок. После рассмотрения отчетности за третий квартал мы считаем целесообразным сохранить рекомендацию "покупать" и целевую цену на уровне $79,94", - указывает эксперт инвесткомпании.

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