Акции Ford привлекательны для долгосрочного портфеля - "Фридом Финанс"

Акции Ford на данный момент выглядят привлекательно, особенно с долгосрочной точки зрения, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". Аналитики инвесткомпании рекомендуют бумаги к покупке при целевой цене в $18,23 за штуку.

27 октября после закрытия рынка один из крупнейший американских автопроизводителей Ford Motor Co. отчитался за III квартал. Компания обновила свои прогнозы по прибыли в сторону увеличения и вернулась к выплатам дивидендов. Выручка компании достигла $35,7 млрд, что на 5% ниже значения $37,5 млрд за аналогичный период годом ранее. Полученное значение оказалось ниже консенсус-прогноза FactSet - $38,2 млрд. Количество проданных автомобилей снизилось по всем географическим сегментам.

По мнению аналитиков "Фридом Финанс", на выручку Ford давит нехватка чипов, что снижает производительность заводов. Запасы новых транспортных средств в США сократились до 20 дней из-за сбоев в цепочках поставок.

"Скорректированная прибыль на акцию составила $0,51 против $0,27 согласно консенсус-прогнозу, что на 21% меньше результата за III квартал прошлого года, - констатируют эксперты. - Ford повысил прогноз по операционной прибыли за весь год до нового среднего показателя примерно в $11 млрд долларов с предыдущего среднего показателя примерно в 9,5 миллиарда долларов. Это означает, что операционная прибыль в четвертом квартале 2021 года составит $2 миллиарда долларов. Компания ожидает улучшения ситуации с дефицитом комплектующих для автомобилей, что поможет восстановлению объемов производства. Свободный денежный поток составил $7,7 млрд, что на 16% выше $6,6 млрд за III квартал 2020г".

Ford объявил о выплате квартального дивиденда в размере $0,1 на акцию, форвардная дивидендная доходность акций составляет примерно 2,58% от текущей цены акции, что почти в два раза больше дивидендной доходности индекса S&P 500, подчеркивается в комментарии "Фридом Финанс". Компания прекратила выплаты дивидендов в 2020г, когда размер квартального дивиденда составлял $0,15. Возврат к выплате дивидендов, на взгляд аналитиков, является положительным моментом для Ford, так как это действительно может означать, что компания может генерировать достаточные денежные потоки не только для финансирования стратегических проектов, связанных с электромобилями.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.