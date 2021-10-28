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28 октября 2021 года 13:18
"Финам" рекомендует покупать акции РусАла с целью 100 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "РусАла" с целевой ценой 100 руб. за штуку, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "27 октября "РусАл" представил операционные показатели за III квартал и 9 месяцев 2021г. На наш взгляд, производственная отчетность нейтральна для компании. Однако после публикации акции "РУСАЛа" упали в Гонконге и в Москве более чем на 3%. Отчасти это объяснимо падением котировок алюминия в Шанхае и Лондоне: белый металл теряет около 4%, опускаясь до 2700 за тонну. Акции одного из крупнейших производителей, конечно, реагируют на такую динамику. Инвесторам в отчете не понравилось падение продаж алюминия кв/кв на 11,8% (с 1038 тыс. т до 915 тыс. т), в результате чего компания не в полной мере смогла воспользоваться благоприятной конъюнктурой", - пишет аналитик Алексей Калачев. Выручка "РусАла" от продаж алюминия по результатам 9 месяцев 2021г должна составить порядка 7 млрд, что более чем на треть выше 9М 2020г, полагает эксперт. По итогам года Калачев ожидает выручку в районе $12 млрд, показатель порядка $2,3 млрд, а прибыль, с учетом доходов от владения пакетом акций "Норникеля", в пределах $3,4 млрд. "Цены на промышленные металлы падают сегодня под впечатлением от того эффекта, который произвели на рынок каменного угля действия китайских властей по упорядочению отрасли и снятию биржевого ажиотажа, - отмечает стратег "Финама". - Однако более долгосрочная эффективность административных мер пока вызывает сомнения. Ими можно сбить спекулятивный ажиотаж, но можно ли снять проблему дефицита - пока вопрос. "РусАл" остается крупнейшим поставщиком "чистого" алюминия, производимого преимущественно с использованием энергии от гидроэлектростанций, что дает ему определенные преимущества на рынке. Если до конца года на результаты "РусАла" давят экспортные пошлины, то в следующем году этого фактора не будет, а под повышение ставок НДПИ, намеченное на следующий год, "РусАл" пока не попал". Аналитик инвесткомпании сохраняет позитивное отношение к акциям "РусАла" и рекомендацию "покупать" с целевой ценой в районе 100 руб. Драйверами выступают все еще достаточно высокие цены на алюминий, ожидаемые сильные финансовые результаты года, вероятность возобновления дивидендной политики, а также скорое включение акций компании в состав индекса MSCI Russia, что, по мнению Калачева, будет способствовать покупкам со стороны институциональных инвесторов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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