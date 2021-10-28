Вероятен рост доходности ОФЗ вдоль всей кривой в ближайшее время - "Универ Сбережения"

Вероятно продолжение роста доходности ОФЗ вдоль всей кривой в ближайшее время, полагает старший портфельный управляющий "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов.

"Неожиданно жесткое решение Банка России поднять ключевую ставку на 75 б.п. в прошедшую пятницу и повышение прогноза по траектории ключевой ставки на следующие два года обрушили рынок рублевого долга. Сильнее всего пострадали короткие и среднесрочные выпуски ОФЗ. Доходности по ним подскочили на 60-80 б.п., в то время как доходность длинных выпусков выросла на 25-40 б.п. В результате кривая ОФЗ стала инвертированной, доходность на участке 1-6 лет находится в диапазоне 8,10-8,18% годовых, максимальные значения доходности (горб кривой) приходятся на 3-летние выпуски, далее кривая выглядит пологой на уровне около 8% годовых (участок 9-20 лет)", - констатирует Ибрагимов.

Данные по недельной инфляции, вышедшие в среду, подтверждают продолжение роста цен без какого-либо замедления, недельная инфляция с 19 по 25 октября составила 0,28% против 0,26% и 0,22% в предыдущие недели. Таким образом, отмечает эксперт, годовая инфляция вплотную приближается к 8%.

"Такие темпы инфляции увеличивают вероятность более продолжительного периода превышения инфляции целевого уровня и будут вынуждать Банк России продолжать повышение ключевой ставки. Предполагаем, что рост доходности ОФЗ вдоль всей кривой может продолжиться, преимущественно на коротком и среднем участке", - указывает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.