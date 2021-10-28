Дивдоходность акций ВТБ за 2021г может составить 11,3% - "Финам"

Дивидендная доходность акций банка ВТБ по итогам 2021 года может составить 11,3%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"Руководство ВТБ подтвердило планы направить на дивидендные выплаты по итогам 2021 года 50% чистой прибыли по МСФО. Причем выплаты, вероятно, будут осуществлены двумя траншами с целью снижения нагрузки на капитал. Один транш планируется выплатить по итогам ГОСА, которое пройдет до 30 июня 2022 года, второй - в IV квартале следующего года через внеочередное собрание акционеров. По нашим оценкам, дивиденд по обыкновенным акциям ВТБ (в предположении равной дивидендной доходности обыкновенных и привилегированных акций) по итогам 2021 года составит 0,0063 руб. на бумагу, что соответствует дивидендной доходности на уровне 11,3%", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.