"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" и ставит на пересмотр целевую цену бумаг компании, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Холдинг представил свои финансовые результаты за 3К21, которые опередили наши прогнозы и ожидания рынка, - отмечает аналитик Артем Михайлин. - Лучше наших расчетов была динамика в поиске и сегменте такси, а рентабельность скор. EBITDA за счет этого снизилась не так сильно, как мы предполагали. "Яндекс" значительно нарастил инвестиции в e-commerce относительно предыдущего квартала, что ожидаемо стало главным фактором снижения рентабельности. Компания повысила прогноз по росту выручки в этом году с 330-340 млрд руб. до 340-350 млрд руб. В поисковом сегменте теперь ожидается рост доходов на уровне 27-29% г/г против 24%-26% г/г ранее и рентабельность EBITDA не менее 48%. GMV такси должна увеличиться на 65-70% г/г, а e-commerce GMV в 3 раза относительно предыдущего года".

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