Нефть, вероятно, будет торговаться в четверг в диапазоне $83-84/барр. - ПСБ

Январский фьючерс на нефть марки Brent будет торговаться в четверг, вероятно, в диапазоне $83-84 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Как и ожидалось, цены на нефть марки Brent в среду скорректировались как в отсутствие идей для роста, так и на фоне невнятной статистики по запасам в США от Минэнерго. Так, запасы сырой нефти выросли на 4,3 млн барр., запасы бензинов снизились на 2 млн барр., а дистиллятов - на 0,4 млн барр. Индикатор спроса (поставки нефтепродуктов) за неделю также сократился, до 19,8 млн барр./день, но пока это не является критичным - 4-недельная средняя лишь немного ниже уровней 2019 года. В четверг январский фьючерс на нефть марки Brent может пытаться инерционно отскакивать, но в целом считаем, что мощный импульс к росту себя уже исчерпал. Актуальным диапазоном на день считаем уровни $83-84 за баррель", - пишет аналитик ПСБ.

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