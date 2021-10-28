Возможен уход рубля выше 71 руб./$1 на торгах в четверг - ПСБ

Возможно возвращение пары доллар/рубль выше уровня 71 руб./$1 на торгах в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утро четверга создает предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты. Фьючерсы на нефть торгуются в заметном минусе, хотя фьючерсы на фондовые рынки США пытаются отыграть часть потерь. Полагаем, что в четверг ключевую динамику по паре доллар/рубль будут задавать развитие ситуации на рынке нефти и первая оценка ВВП США за третий квартал. Опасаемся, что рубль может уйти выше отметки 71 руб./$1, однако, по нашим оценкам, коррекция скорее носит локальный характер", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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