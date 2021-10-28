Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут финансовые и операционные результаты российских компаний, решение ЕЦБ и ВВП США:

- Финансовые результаты представят Сбербанк, VK (Mail.ru Group), VEON, "Энел Россия". "Магнит" опубликует операционную и финансовую отчётность. Также выйдут операционные показатели "Полюса" и Evraz. "НОВАТЭК" проведет телефонную конференцию.

- ЕЦБ объявит решение по денежно-кредитной политике.

- В США выйдут данные по ВВП и заявкам на пособие по безработице.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.