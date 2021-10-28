Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 15-25 б.п. в ближайшие дни - ПСБ

Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 15-25 б.п. в ближайшие дни, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Опубликованные в среду данные Росстата по недельной инфляции сигнализируют, что темпы роста потребительских цен ускорились до 7,97% (7,8% неделей ранее и 7,4% в сентябре). Такая статистика усиливает вероятность повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях ближе к верхней границе диапазона 8,0-8,5%. На этом фоне в ближайшие дни кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 15-25 б.п." - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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