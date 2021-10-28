Рынок акций РФ откроет торги четверга снижением - "Алор Брокер"

Российский рынок акций откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, снижением вслед за нефтяными ценами, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Снижение российского рынка акций в среду продолжилось. К негативу от ужесточения денежно-кредитной политики добавилось снижение цен на сырьевые ресурсы. Лишь упавший на 1,9% рубль отчасти поддержал акции экспортеров, позволив индексу Мосбиржи закрыться с потерями всего в 0,15%. В четверг утром внешний фон не дает сигналов на разворот нисходящего тренда. Рынок пойдет вслед за нефтью и откроется снижением, при этом в середине дня ситуация может улучшиться", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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