Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг - BCS Express

Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи пока все еще остается актуальной локальная консолидация около максимальных отметок 4200-4290 пунктов. Однако риски временного снижения растут, учитывая охлаждение рынка commodities. В частности, в четверг вслед за остальными сырьевыми товарами с утра начали снижаться цены на нефть, теряя 2%. Акции нефтяников могут быть среди аутсайдеров. Ближайшие цели коррекции по индексу могут сместиться к 4140 пунктам и, возможно, к 4080 пунктам. При этом речь пока не идет о сломе продолжительного восходящего тренда. Его нижняя граница сейчас находится лишь около 3950 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин напоминает, что в четверг ожидается множество корпоративных отчетов за III квартал по МСФО. Результаты представят Сбербанк, "Энел Россия", VK (Mail.ru Group). "Магнит" опубликует неаудированные операционные и финансовые результаты за III квартал 2021 года, а "Юнипро" отчитается по РСБУ за III квартал 2021 года.

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