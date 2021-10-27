Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 28 октября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:

- уровень безработицы Германии в октябре (10:55 МСК);

- заседание ЕЦБ (14:45 МСК);

- предварительный индекс потребительских цен Германии в октябре (15:00 МСК);

- пресс-конференция ЕЦБ (15:30 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- ВВП США в III кв 2021г (15:30 МСК);

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17:00 МСК);

- финансовые результаты Сбербанка, Mail.ru Group, En+, "Юнипро", "Магнита", Veon за III кв. 2021г по МСФО;

- операционные результаты "Полюса", Evraz, "Магнита" за III кв. 2021г;

- квартальные результаты Apple, Amazon.com, Mastercard, Merck&Co, Royal Dutch Shell, Starbucks, Caterpillar, Airbus, BNP Paribas, Lloyds, Royal Dutch Shell, Samsung, Sony.

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