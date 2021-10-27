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27 октября 2021 года 19:08
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 28 октября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - уровень безработицы Германии в октябре (10:55 МСК); - заседание ЕЦБ (14:45 МСК); - предварительный индекс потребительских цен Германии в октябре (15:00 МСК); - пресс-конференция ЕЦБ (15:30 МСК); - недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК); - ВВП США в III кв 2021г (15:30 МСК); - индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17:00 МСК); - финансовые результаты Сбербанка, Mail.ru Group, En+, "Юнипро", "Магнита", Veon за III кв. 2021г по МСФО; - операционные результаты "Полюса", Evraz, "Магнита" за III кв. 2021г; - квартальные результаты Apple, Amazon.com, Mastercard, Merck&Co, Royal Dutch Shell, Starbucks, Caterpillar, Airbus, BNP Paribas, Lloyds, Royal Dutch Shell, Samsung, Sony. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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27 октября 2021 года 19:00
"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Biotech ETF с целевой ценой HKD 139,28 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23,8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору Китая в прошлом году... читать дальше
.27 октября 2021 года 18:42
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Яндекса" и повышает целевую цену до 6815 руб. за штуку, отмечается в комментарии банка. "Яндекс" опубликовал финансовые результаты за III квартал 2021г выше ожидаемых по выручке и EBITDA. Выручка выросла на 55% г/г, до 91,2 млрд рублей, а EBITDA... читать дальше
.27 октября 2021 года 18:23
"Финам" рекомендует покупать акции Visa Inc. с целевой ценой $282,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Visa, оператор крупнейшей международной платежной системы, представил хорошую... читать дальше
.27 октября 2021 года 18:01
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают перспективы цены акций Alphabet Inc., сообщается в обзоре. "Компания Alphabet опубликовала во вторник очень хорошие финансовые результаты за 3К21- на наш взгляд, благодаря тому, что пандемия ускорила рост рекламного бизнеса компании... читать дальше
.27 октября 2021 года 17:28
Возможен рост котировок акций Microsoft Corp. на 20-27% от текущих уровней на горизонте до года, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Компания Microsoft отчиталась по первому финансовому кварталу (год начинается с июля) значительно лучше ожиданий. Слабыми оказались только продажи ПК и... читать дальше
.27 октября 2021 года 17:11
Значительного потенциала роста цены акций Microsoft в настоящее время нет - "Инвестиционный банк Синара"
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Microsoft Corp. и не видят значительного потенциала роста стоимости бумаг эмитента в настоящее время, сообщается в обзоре. "Microsoft представила сильные финансовые результаты за финансовый 1К22. Компания... читать дальше
.27 октября 2021 года 16:57
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАла" с прогнозной ценой на уровне 86,8 рубля за штуку на фоне долгосрочного позитивного взгляда на эмитента, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Русал" представил слабые операционные результаты за третий квартал 2021... читать дальше
.27 октября 2021 года 16:40
"Атон" сохраняет рейтинг "нейтрально" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Финансовые результаты "НОВАТЭКа" в целом соответствуют нашим оценкам и консенсус-прогнозам, их положительная динамика обусловлена улучшением макроэкономической конъюнктуры и повышением... читать дальше
.27 октября 2021 года 16:12
Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Activision Blizzard с прогнозной ценой на уровне $99 за штуку на горизонте года, исходя из прогноза инвестиционной компанией операционных показателей эмитента, сообщается в комментарии. "Основным драйвером роста выручки компании в предыдущие годы... читать дальше
.27 октября 2021 года 15:55
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 1858,8 руб., что предполагает потенциал роста 3,3% от текущего уровня, сообщается в комментарии. "НОВАТЭК" в среду отчитался по МСФО за третий квартал 2021 года. На наш взгляд, отчётность... читать дальше
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