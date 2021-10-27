"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Biotech ETF с целью HKD 139,28

"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Biotech ETF с целевой ценой HKD 139,28 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23,8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору Китая в прошлом году принес инвесторам солидную доходность, и в условиях пандемии коронавируса актуальность вложений в биотех продолжает расти. Китайский сектор биотехнологий начал стремительно развиваться относительно недавно, но уже показывает хорошие результаты и в ближайшие годы способен создать лекарства от различных разновидностей рака, составив конкуренцию западному биотеху", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

Эксперт указывает, что в состав портфеля ETF входят акции/ADR 30 эмитентов, торгуемые на биржах Гонконга, Шанхая и Шэньчжэня, а также на NASDAQ. Стоимость чистых активов составляет порядка $2,48 млрд.

Саидова выделяет ряд факторов, способствующих росту акций Global X China Biotech ETF:

- Global X China Biotech ETF дает инвесторам доступ к быстрорастущему биотехнологическому сектору Поднебесной, и данное вложение особенно актуально для инвесторов, не располагающих временем вникать в тонкости деятельности отдельных компаний на китайском рынке, но желающих вкладываться в биотехнологический сектор как перспективное направление в Китае.

- Наибольшие доли в рассматриваемом ETF имеют компании BeiGene, WuXi AppTec, WuXi Biologics, Jiangsu Hengrui Medicine, Innovent Biologics и др.

- За 2020г рассматриваемый ETF обогатил инвесторов на 69,7%, а за период с начала 2021г инструмент пока находится в минусе на 6,9%.

- По некоторым оценкам, к 2023г величина биотехнологического рынка материкового Китая приблизится к $100 млрд по сравнению с порядка $40 млрд в 2018г. Столь динамичный рост, по мнению эксперта, связан со стремительным старением населения страны и формированием внушительного по численности состоятельного среднего класса китайцев, располагающих средствами для приобретения более дорогих лекарств.

- По оценкам McKinsey, суммарная рыночная стоимость китайских биотехнологических компаний, находящихся в листинге бирж Гонконга, Шанхая и NASDAQ, по состоянию на май 2021г достигала $180 млрд по сравнению со всего лишь $1 млрд в 2016г.

К числу рисков для вложений в китайский биотехнологический сектор, на взгляд Саидовой, можно отнести фактор непредвиденных изменений в нормативной базе.

Global X China Biotech ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Solactive China Biotech Index, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических компаний с географической привязкой к Китаю.

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