"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы акций Alphabet

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают перспективы цены акций Alphabet Inc., сообщается в обзоре.

"Компания Alphabet опубликовала во вторник очень хорошие финансовые результаты за 3К21- на наш взгляд, благодаря тому, что пандемия ускорила рост рекламного бизнеса компании (Google Search показал рост +44% г/г) и он подвергся меньшему влиянию изменений политики Apple в отношении iOS, чем конкуренты, - отмечает эксперт банка Сергей Вахрамеев. - Как мы и ожидали, сервис YouTube выиграл от увеличения расходов на рекламу: выручка в сегменте выросла на 43% г/г. Мы по-прежнему считаем, что большая пользовательская база YouTube будет способствовать росту покупок рекламы с прямым откликом, но темпы роста доходов сервиса все-таки замедлятся из-за новой политики конфиденциальности Apple. Облачный бизнес компании Google Cloud также внес большой вклад в общий рост выручки (+45% г/г). Стоит отметить, что прибыль в 3К21 увеличилась на $460 млн г/г за счет изменений в методологии бухгалтерского учета, связанного с амортизацией серверов и сетевого оборудования. Мы ожидаем, что увеличение числа новых бизнесов Google и усилия компании по дальнейшей монетизации Google Maps поддержат высокие темпы роста выручки от рекламы в 2022 году, и в целом позитивно смотрим на акции Alphabet".

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