Возможен рост цены акций Microsoft на 20-27% на горизонте до года - BCS Express

Возможен рост котировок акций Microsoft Corp. на 20-27% от текущих уровней на горизонте до года, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Компания Microsoft отчиталась по первому финансовому кварталу (год начинается с июля) значительно лучше ожиданий. Слабыми оказались только продажи ПК и игровых приставок, но и здесь рынок закладывал более скромный результат, чем он оказался в реальности. Котировки акций растут и явно предрасположены к продолжению ралли, - пишет аналитик инвесткомпании. - Учитывая сильные операционные показатели, можно ожидать, что средние целевые значения по цене акций Microsoft будут сдвинуты с нынешних $340-345 в диапазон $380-400 за бумагу, что дает потенциал прироста от 20% до 27% на горизонте до года. Ближайшая психологическая цель для бумаги - $333 за штуку, при которой капитализация компании перевалит за $2,5 трлн. Следующая за ней важная отметка - $350, на которой акции могут закрепиться еще до окончания декабря, прибавив 10% от текущих уровней".

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