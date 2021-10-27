"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАла" с прогнозной ценой на уровне 86,8 рубля за штуку на фоне долгосрочного позитивного взгляда на эмитента, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Русал" представил слабые операционные результаты за третий квартал 2021 года. Сокращение продаж вызвано логистическими трудностями, которые, вероятнее всего, будут решены в четвертом квартале. Таким образом, слабый третий квартал будет компенсирован более сильным четвертым. Согласно нашим расчетам финансовые результаты второго полугодия 2021 года станут рекордными за последние 10 лет. В ноябре 2021 года "РусАл" будет включен в индекс MSCI Russia, что вызовет рост ликвидности и популярности акций. В 2022 году дополнительную поддержку операционным результатам должен оказать запаздывающий запуск Тайшетского завода. Также в следующем году компания получит рекордные дивиденды "Норникеля", сумма которых на долю "РусАла" может достичь $1,5 млрд", - отмечает аналитик Василий Данилов.

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