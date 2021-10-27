"Атон" сохраняет рейтинг "нейтрально" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Финансовые результаты "НОВАТЭКа" в целом соответствуют нашим оценкам и консенсус-прогнозам, их положительная динамика обусловлена улучшением макроэкономической конъюнктуры и повышением цен реализации. Мы сохраняем наш рейтинг "нейтрально" по "НОВАТЭКу", который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021П 15,5x, то есть с премией к среднему уровню по сектору. Мы считаем, что значительный потенциал роста компании уже полностью учтен в цене. В четверг эмитент проведет телеконференцию, в ходе которой мы уделим особое внимание прогнозам на 4К21 и 2022 год, а также последним данным по проекту Обский СПГ", - отмечают аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова.

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