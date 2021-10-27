"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций НОВАТЭКа

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 1858,8 руб., что предполагает потенциал роста 3,3% от текущего уровня, сообщается в комментарии.

"НОВАТЭК" в среду отчитался по МСФО за третий квартал 2021 года. На наш взгляд, отчётность эмитента выглядит нейтрально. Основные показатели с точностью до 1-1,5% совпали с нашими ожиданиями, в связи с чем мы считаем, что данные результаты уже заложены в оценку акций компании", - отмечает эксперт Сергей Кауфман.

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