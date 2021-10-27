Привлекательность облигаций растет - BCS Express

Растет привлекательность облигаций по сравнению с акциями, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российскому рынку мешает резкая смена ожиданий по поводу рыночных ставок. Итоги пятничного заседания ЦБ удивили многих инвесторов и аналитиков. Повышение ставки и жесткие комментарии открывают дорогу к дальнейшему ужесточению ДКП на ближайшем декабрьском заседании. В Банке России не исключили возможность обсуждения повышения ставки шагом и в 100 б.п. Сомневаюсь, что будет принято такое решение, однако сама риторика отражает настрой регулятора, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией, ужесточая денежно-кредитные условия", - пишет эксперт.

По его оценке, в последние дни активно росла середина кривой доходности облигации. То есть особенно сильно переоценились выпуски с погашением через 4-5 лет. Индекс ОФЗ (RGBI) падает семь сессий подряд. Увеличение рублевых ставок приводит к росту привлекательности облигации по отношению к акциям. На взгляд Карпунина, особенно это касается консервативных историй, где будущая стабильная дивдоходность является ключевым фактором спроса инвесторов.

По мнению аналитика инвесткомпании, в облигациях можно уже в ближайшие месяцы попробовать поймать пик роста процентных ставок, зафиксировав доходность на 5-10 лет. Карпунин напоминает, что таргет ЦБ по инфляции около 4%, а по ОФЗ с погашением через 10 лет доходность выросла до уровня 8%. То есть на дистанции ожидаемая реальная процентная ставка может быть уверенно положительной.

"Есть на рынке облигаций и инструменты, целью которых как раз является полная защита от инфляции. На Московской бирже торгуется четыре выпуска ОФЗ, номинал которых растет в зависимости от изменения индекса потребительских цен. Это выпуски ОФЗ-ИН с номерами 52001, 52002, 52003 и 52004. В моменте они предполагают получение доходности к погашению свыше инфляции на 2,5-3%", - указывает эксперт BCS Express.

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