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27 октября 2021 года 10:13
Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 69,5-70,5 руб./$1 - "Альфа-Капитал"
Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 69,5-70,5 руб./$1 и на уровне 80,3-81,0 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала". "26 октября российский рубль продолжил курс на укрепление к мировым валютам за счет высоких цен на нефть и пика налоговых выплат компаниями-экспортерами, - отмечает аналитик Денис Бадьянов. - Кроме того, национальная валюта отыгрывала решение Центрального Банка России по повышению ключевой ставки сразу на 0,75% (до 7,5%), принятое в прошлую пятницу. По итогам торгов курс доллара составил 69,65 руб. (-6,25 коп.), курс евро - 80,73 руб. (-17,25 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 11,2 коп. и составила 74,63 руб.". Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $86,4 за баррель (+0,48%), цена декабрьских контрактов на нефть марки WTI составила $84,75 за баррель (+1,18%). На открытии торгов среды российский рубль слабо меняется к мировым валютам; в течение дня российская валюта, по мнению эксперта, может торговаться в диапазоне 69,5-70,5 руб. в паре с долларом и на уровне 80,3-81,0 руб. в паре с европейской валютой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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