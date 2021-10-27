Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 69,5-70,5 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 69,5-70,5 руб./$1 и на уровне 80,3-81,0 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".

"26 октября российский рубль продолжил курс на укрепление к мировым валютам за счет высоких цен на нефть и пика налоговых выплат компаниями-экспортерами, - отмечает аналитик Денис Бадьянов. - Кроме того, национальная валюта отыгрывала решение Центрального Банка России по повышению ключевой ставки сразу на 0,75% (до 7,5%), принятое в прошлую пятницу. По итогам торгов курс доллара составил 69,65 руб. (-6,25 коп.), курс евро - 80,73 руб. (-17,25 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 11,2 коп. и составила 74,63 руб.".

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $86,4 за баррель (+0,48%), цена декабрьских контрактов на нефть марки WTI составила $84,75 за баррель (+1,18%). На открытии торгов среды российский рубль слабо меняется к мировым валютам; в течение дня российская валюта, по мнению эксперта, может торговаться в диапазоне 69,5-70,5 руб. в паре с долларом и на уровне 80,3-81,0 руб. в паре с европейской валютой.

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