Сильные изменения в динамике курса рубля в среду маловероятны - ПСБ

Сильные изменения в динамике пары доллар/рубль в среду маловероятны, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"В среду утром сложился слабо негативный фон для национальной валюты. Фьючерсы на нефть и фондовые рынки США находятся под давлением. Впрочем, сильного движения в паре доллар/рубль не ждем - продолжение налогового периода и крепкая нефть способны ограничить влияние неблагоприятного внешнего фона. Ожидаем, что рубль постарается удержаться у отметки 69,5 руб./$1, несмотря на складывающуюся глобальную конъюнктуру", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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