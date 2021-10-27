Рубль способен укрепиться до 68-68,6 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Курс национальной валюты способен укрепиться до уровней 68-68,6 руб./$1 в ближайшее время, несмотря на перепроданность, говорится в комментарии BCS Express.

"Высокие реальные процентные ставки в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке commodities приводят к уверенному росту национальной валюты. При сохранении текущих цен на нефть, которые пока не подают признаков к развороту, пара USD/RUB может продолжить укрепление. На мой взгляд, несмотря на перепроданность, курс способен опуститься и к диапазону 68-68,6 руб./$1", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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