Вероятно снижение рынка акций РФ в среду утром - "Алор Брокер"

Вероятно снижение российского рынка акций в начале торговой сессии в среду, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Сложившийся негатив (укрепление курса рубля, что приводит к снижению балансовой выручки экспортеров, доля которых в индексе Мосбиржи превалирует; вероятная фиксация прибыли и подготовка части инвесторов к уходу в безрисковые инструменты на фоне жесткой денежно-кредитная политика Банка России - в депозиты и высоконадежные облигации; отсутствие уверенности, что в ближайшее время будет приток западного капитала в рублевые бонды в рамках операций carry trade) продолжит действовать на рынок акций РФ и в среду. К нему добавился не очень хороший утренний внешний фон. Так что в первой половине дня фондовый рынок с большой вероятностью пойдет вниз, - пишет эксперт инвесткомпании. - Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на "шортах" по нефтянке и "Норникелю", а среднесрочным инвесторам стоит готовиться к частичной фиксации прибыльных позиций при отскоке рынка".

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